FW-D: Erstmeldung Feuerwehreinsatz im St. Vinzenz Krankenhaus

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 17. März, 18.14 Uhr, Bergische Landstraße, Ludenberg Aus noch ungeklärter Ursache brannte am frühen Donnerstagabend eine Matratze in einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in Ludenberg. Durch das schnelle und beherzte Handeln von zwei Pflegekräften der Station konnte ...

mehr