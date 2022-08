Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Zündelei auf Schulhof (09.08.2022)

Stockach (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf dem Schulhof der Grundschule Stockach gezündelt. Sie steckten Papier und Papierhandtücher in Brand und flüchteten anschließend. Die mit einem Fahrzeug und vier Mann ausgerückte Stockacher Feuerwehr löschte die Glutnester. Brandgefahr für das Schulgebäude bestand nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro am Boden und angrenzendem Gestrüpp. Hinweise auf die "Zündler" nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

