Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße - eine leicht verletzte Person und zwei Autos Totalschaden (09.08.2022)

Steißlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und zwei Autos mit Totalschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Landesstraße 223 an der Abzweigung auf die Hauptstraße passiert ist. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer überquerte die L 223 von einem geteerten Feldweg aus kommend in Richtung Hauptstraße. Dabei kollidierte der BMW mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 39-Jährigen. Die Insassen des Golfs blieben unverletzt, der 22-Jährige verletzte sich leicht. Eine Versorgung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die demolierten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell