POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Schienerbergstraße und Kirchstraße (09.08.2022)

Öhningen-Schienen (ots)

Am Dienstagabend ist es im Einmündungsbereich der Kirchstraße auf die Schienerbergstraße zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto gekommen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer war auf der Schienerbergstraße von Öhningen kommend unterwegs. An der Einmündung zur Kirchstraße bog der Mann nach rechts ab, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi Q3 einer 59-Jährigen. Der Biker stürzte und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um den Gestürzten. Eine Versorgung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

