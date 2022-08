Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto stößt mit Krankenfahrstuhl zusammen (09.08.2022)

Radolfzell (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Krankenfahrstuhl ist es am Dienstagnachmittag auf der Zeppelinstraße gekommen. Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin war auf der Zeppelinstraße in Richtung Kreisverkehr zur Böhringer Straße unterwegs. Auf der Fußgängerfurt auf Höhe der Tankstelle kam es zum Zusammenstoß mit einem 76 Jahre alten Krankenstuhlfahrer, der sich auf der Furt befand. Dieser verletzte sich bei der Kollision leicht, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Am Krankenfahrstuhl entstand kein Schaden. Am Hyundai wurde lediglich das Kennzeichen leicht beschädigt.

