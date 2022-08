Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf Kreuzung (09.08.2022)

Blumberg (ots)

An der Kreuzung Waldshuter Straße und der Straße "Lindenbühl" hat sich am Dienstag, gegen 11 Uhr, ein Unfall ereignet. Eine 37-Jährige fuhr mit einem Daimler auf der Straße "Lindenbühl" in Richtung Kreuzung Waldshuter Straße. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Daimlers eines 37-jährigen Mannes, der aus Richtung Blumberg kam. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt 7.000 Euro.

