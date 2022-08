Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Gebäudebrand (09.08.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zwischen Sulz am Neckar und Oberndorf-Aistaig zu einem Gebäudebrand gekommen. Gegen 6.45 Uhr teilten mehrere Verkehrsteilnehmer von der Landesstraße 424 aus mit, dass sie Rauch im Bereich des Neckartalradweges sehen würden. Bei Eintreffen der Sulzer Wehr, die mit zehn Fahrzeugen und 40 Mann ausgerückt war, stand der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes bereits in Vollbrand. Das derzeit leerstehende, auch als Stallung genutzte landwirtschaftliche Gebäude brannte trotz sofortigem Löscheinsatz vollständig nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald konnte durch die Wehrmänner verhindert werden. Es kamen weder Personen noch Tiere zu Schaden. Der entstandene Sachschaden dürfte im Bereich von rund 300.000 Euro liegen. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln liegen bislang jedoch nicht vor. Die Kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an.

