POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zerkratzt schwarzen Ford Focus Cabrio (08.08.2022)

Stockach, B 313 (ots) - Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Montagnachmittag auf der Einmündung der Bundesstraße 313 auf die Kreisstraße 6165 passiert ist. Eine 30-jährige Renault-Fahrerin war auf der B 313 von Espasingen in ...

