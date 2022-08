POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Schwarzen VW Scirocco angefahren und geflüchtet (08.08.2022)

Aldingen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die "Von-Stauffenberg-Straße" alarmiert worden. Zeugen stellten aus einem Wohnhaus kommend starken Rauchgeruch fest und klingelten daraufhin an dem betroffenen Gebäude. In der Folge öffnete die 83-jährige Bewohnerin, ...

mehr