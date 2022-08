Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall (08.08.2022)

Konstanz (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Montagabend auf der Max-Stromeyer-Straße einen Unfall gebaut. Eine 41-jährige Frau wendete mit ihrem VW-Up auf dem Parkplatz eines Sportvereins. Dabei stieß sie mit ihrem Wagen gegen einen geparkten VW Scirocco, an dem dadurch ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 41-Jährigen fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,4 Promille bestätigte den Verdacht. Die Frau musste daraufhin ihr Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ein. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des dabei verursachten Unfalls.

