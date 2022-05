Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf/Schwege: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß auf der K341

Glandorf (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Glandorfer Ortsteil Schwege ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen teils schwer verletzten. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem VW Passat die Straße "Eichenbrink" in Richtung K341 ("Hauptstraße"). Beim Überqueren der Kreisstraße in Richtung der Straße "Schierhölterweg" missachtete der Mann aus Glandorf die Vorfahrt eines von links kommenden Peugeot-Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, der 48-jährige VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der 63-jährige Peugeot-Fahrer verletzte sich schwer. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 48-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

