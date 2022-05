Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Vandalismus auf Grundschulgelände - Polizei sucht Zeugen

Rieste (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben erneut Unbekannte auf dem Gelände einer Grundschule in der Bahnhofstraße ihr Unwesen. Am Samstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, verschafften sich die Täter unerlaubt Zutritt zu dem Mensagebäude auf dem frei zugänglichen Grundstück. Im Innern randalierten sie und nahmen diverse Nahrungsmittel an sich. Diese verzehrten die Einbrecher anschließend auf dem Schulhof. Bereits zwischen Donnerstagnachmittag (15.30 Uhr) und Freitagmorgen (7.45 Uhr) beschädigten Unbekannte zwei große Fensterscheiben der Aula. Die Polizei aus Alfhausen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05464/968560 oder 05439/9690 zu melden.

