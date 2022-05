Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Täter versuchte Verkaufsautomat an der Holtstraße aufzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Belm (ots)

Zwischen 04.07 Uhr und 04.10 Uhr am frühen Montagmorgen, machte sich eine unbekannte Person an einem Verkaufsautomaten an der Holtstraße zu schaffen. Nachdem der zunächst Täter versuchte die Deckenbeleuchtung des Unterstandes zu deaktivieren, versuchte er anschließend den Lebensmittelautomaten gewaltsam zu öffnen. Dieses misslang ihm jedoch, sodass er unverrichteter Dinge wieder von Dannen zog. Der Automat steht in einem offenen, frei zugänglichen Holzunterstand auf Höhe der Haster Straße. Der Täter war dunkel gekleidet und maskiert. Hinweise auf diesen oder die Tat erbittet die Polizei unter 05406/898630

