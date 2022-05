Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Räuberische Erpressung in Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zu einer räuberischen Erpressung kam es am Samstag in einem Lebensmitteldiscounter an der Knollstraße, unweit der Luhmannstraße. Gegen 21.00 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter den Discounter durch den Haupteingang und bedrohte eine Angestellte. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter die Herausgabe des Kasseninhalts. Während die Angestellte das geforderte Bargeld aushändigte, griff der Unbekannte auch selbst in die Kasse und bediente sich. Anschließend entfernte sich der Täter fußläufig in nördliche Richtung. Kunden waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa Mitte 20 Jahre alt - akzentfreies Deutsch, im lockeren Stil gesprochen - schwarzer Hoodie mit einem gelblichen Logo auf der rechten Seite - schwarze Cargohose - schwarze Handschuhe aus Stoff - weiße Sturmhaube mit schwarzen Streifen und Sehschlitz - schwarze größere Einkaufstasche - Kapuze des Hoodies auf dem Kopf getragen

Wer Hinweise zur Tat, dem Täter, der weiteren Fluchtrichtung und ggf. einem Fluchtmittel geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell