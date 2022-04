Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Präventive Informationen bezüglich der anstehenden Heye-See-Saison 2022

Husum (ots)

Husum (ZIE)

Der Heye-See, gelegen an der Landesstraße 370 zwischen Husum und Rehburg, erfreut sich in den Sommermonaten einer großen Resonanz in der Bevölkerung.

Neben den geltenden Bestimmungen, da sich der See in einem Landschaftsschutzgebiet befindet, wird das Verweilen/Baden am See aktuell zumindest geduldet.

Mit den nun beginnenden wärmeren Temperaturen wird der See zeitnah erneut stark durch Besucher frequentiert werden.

Insbesondere aufgrund der mangelnden Parkmöglichkeiten rund um den See wird es erfahrungsgemäß wieder zu zahlreichen Einsätzen der Polizei Stolzenau, in dessen Zuständigkeitsbereich der See liegt, sowie des durch die Samtgemeinde Mittelweser eingesetzten Sicherheitsdienst, kommen.

Das Parken auf gesperrten Waldwegen, auf Wirtschaftswegen, bzw. entlang der Landesstraße 370 ist untersagt und entsprechend beschildert.

Bei Parkverstößen im Bereich von Zuwegungen für Rettungsfahrzeuge kann es in letzter Konsequenz auch zu kostenpflichtigen Umsetzungen der betroffenen Pkw kommen.

Verstöße werden auch im Jahr 2022 konsequent verfolgt und geahndet. Hierfür zuständig ist die Polizei und der Sicherheitsdienst, welcher so auch am See klar (durch Bekleidung und Ausweis) als solcher zu erkennen ist.

Die Polizei Stolzenau weist aufgrund hier eingegangener Hinweise explizit darauf hin, daß keinerlei Privatpersonen die Berechtigung haben, von angeblichen "Falschparkern" Buß- oder Verwarngelder einzutreiben.

Privatpersonen haben lediglich die Möglichkeit tatsächlich falsch parkende Fahrzeuge der Polizei/dem Sicherheitsdienst zu melden, bzw. die Fahrzeuge selbständig der Verfolgungsbehörde Landkreis Nienburg mitzuteilen.

Sollten Besucher durch nicht klar zuzuordnende Personen zur Zahlung einer Strafe aufgefordert werden, so wird gebeten, daß dies umgehend der Polizei oder dem Sicherheitsdienst mitgeteilt wird.

