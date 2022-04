POL-NI: Nienburg - Radfahrer mit 3,13 Promille

Estorf (ots) - (Geh) In der Nacht vom 12.04.2022 auf den 13.04.2022, kam es gegen Mitternacht in Estorf, Kohlstraße, vor dem Haus Nr. 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein, am Straßenrand stehender, blauer Pkw der Marke Dacia durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise können an das Polizeikommissariats Stolzenau, Tel. 05761/92060, übermittelt ...

