POL-OS: Melle: Ladendiebe vorläufig festgenommen - Richter ordnete Hauptverhandlungshaft an

Melle (ots)

Am Freitagabend kam es in einem Lebensmittelmarkt an der Industriestraße zu einem gemeinschaftlichen Diebstahl. Zwei von drei Tätern konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Ein Dritter ist unerkannt geflohen.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 19.30 Uhr drei Männer, die im Markt zielgerichtet diverse Waren (u.a. elektronische Geräte, Bekleidung, alkoholische Getränke) in ihre Rucksäcke und unter die getragene Kleidung steckten, um diese zu stehlen. Nachdem sie den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen passierten, konnten zwei der Täter bis zum Eintreffen der Polizei durch Zeugen und weitere Mitarbeiter des Marktes festgehalten werden. Der dritte im Bunde entkam unerkannt. Bei den durch die Polizei vorläufig festgenommenen Männern handelte es sich um moldauische Staatsbürger im Alter von 23 und 56 Jahren. Sie verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurden im Anschluss auf eine Polizeidienststelle gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Täter am Samstagmittag dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Ein Richter ordnete die Hauptverhandlungshaft an, sodass sie im Nachgang an ihre Vorführung in eine JVA gefahren wurden.

