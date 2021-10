Polizei Mettmann

POL-ME: 73-jährige Seniorin wird Opfer eines Trickbetruges - Ratingen - 2110148

Mettmann (ots)

Am Dienstagvormittag (26. Oktober 2021) wurde eine 73 Jahre alte Frau in Ratingen-Lintorf Opfer eines Trickbetrugs. Zwei unbekannte Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus, verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu der Wohnung der Frau und entwendeten Schmuck.

Das war geschehen:

Gegen 11:15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin und gab vor, als Mitarbeiter eines Telefonanbieters den Antennenanschluss in der Wohnung überprüfen zu müssen. Nachdem die hilfsbereite Dame den resolut auftretenden Mann in ihre Wohnung gelassen hatte, klingelte es kurze Zeit später erneut an ihrer Tür. Ein weiterer vermeintlicher Mitarbeiter des Telefonanbieters bat um Einlass, den die 73-Jährige auch gewährte. In der Wohnung führten die Männer dann in verschiedenen Räumen Tests durch und lenkten die Dame ab, so dass sich mindestens einer der angeblichen Mitarbeiter kurzfristig unbeobachtet in der Wohnung aufhalten konnte. Erst nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, fiel der Seniorin auf, dass Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet worden war.

Die Seniorin informierte folgerichtig die Polizei, welche die flüchtigen Trickbetrüger trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Die Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben:

1. Person

- helle Haare - bekleidet mit beige/bräunlicher Kleidung - führte ein Aktenklemmbrett mit dem Aufdruck des Telefonanbieters mit sich

2. Person

- Bartträger - bekleidet mit einer dunklen Jacke

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei nimmt dies zum Anlass, um vor den Maschen von Trickbetrügern zu warnen, welche sich an der Haustür als vermeintliche Handwerker, Mitarbeiter von Telefonanbietern oder der Stadtwerke ausgeben! Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell