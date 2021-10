Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Pfefferspray attackiert - Velbert - 2110147

Mettmann (ots)

Ein 20-jähriger Velberter ist nach eigenen Angaben am Dienstag (26. Oktober 2021) zwischen 14.50 und 15 Uhr von einem Mann auf dem Panoramaweg in Velbert mit Pfefferspray attackiert worden.

Der 20-Jährige war auf dem Panoramaweg auf Höhe des Baumarktes an der Metallstraße 15 unterwegs, als ein Mann plötzlich neben ihm stand und ihn fragte, was los sei. Anschließend habe ihm die Person mit einer schwarzen Sprühflasche eine Substanz - vermutlich Pfefferspray - ins Gesicht gesprüht und sei zu Fuß in Richtung Tönisheide geflüchtet.

Den unbekannten Mann konnte der 20-Jährige wie folgt beschreiben:

- ca. 1,85 m groß - schlank - blaue Jacke - blonde, längere Haare - trug einen Mund-Nasen-Schutz mit einem aufgedruckten Zahnprofil

Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise und fragt: Wer kennt den gesuchten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Die Polizei in Velbert ist unter der Telefonnummer 02051 946-6110.

