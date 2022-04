POL-KLE: Goch-Kessel - Einbruch in Einfamilienhaus

Goch (ots) - Ohne Aufbruchspuren sind unbekannte Täter am Donnerstag (7. April 2022) zwischen 17:25 und 17:40 Uhr in einen VW Passat eingedrungen, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Am Bössershof abgestellt war. Sie entwendeten einen Laptop aus einer Tasche im Fußraum des Autos und flüchteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. ...

