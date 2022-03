POL-PPRP: Geldbörse gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 23.03.2022, gegen 19:00 Uhr und dem 24.03.2022, gegen 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Büro eines Autoverwerters in der Straße "Am Sandloch" ein. Sie stahlen mehrere Katalysatoren und ein Auslesegerät. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de . ...

