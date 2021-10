Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 09.10.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Rollerunfall in Langwedel

Langwedel. Am Samstagmorgen kam es in Langwedel zu einem Unfall, bei welchem ein 60-jähriger Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er wollte aus dem Spiridonweg in die Große Straße einbiegen und rutschte auf der Fahrbahn aus. Der 60-jährige verletzte sich leicht bei dem Sturz. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt.

Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Oyten

Oyten. Am Freitagabend kam es in der Straße An der Autobahn nahe des örtlichen Bowlingcenters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer überholte einen linksabbiegenden Pkw auf der rechten Seite, wobei der Führer des Motorrades gegen die dort befindliche Bordsteinkante stieß und zu Fall kam. Das Motorrad rutschte nun weiter über die Fahrbahn und stieß gegen einen geparkten Pkw, der dadurch nicht unerheblich beschädigt wurde. Auch der Motorradfahrer verletzte sich nach ersten Zeugenangaben wohl zumindest leicht. Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete der Motorradfahrer von der Unfallstelle.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Fahrer oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-911060 mit der Polizei in Oyten in Verbindung zu setzen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landkreis Osterholz

Einbruchsdiebstahl in unbewohnten Neubau Schwanewede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangen bislang unbekannte Täter in einen unbewohnten Neubau im Bremer Weg in Schwanewede. Ziel des Diebstahls war das im Neubau befindliche Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.500EUR.

Diebstahl aus Transporter

Grasberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwenden bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug aus einem geparkten Transporter in der Meinershauser Straße in Grasberg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000EUR.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ritterhude. Am Freitagmittag kam es auf der L135 in Ritterhude zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 39-jährige Fahrzeugführer eines BMW sowie die 53-jährige Fahrzeugführerin eines KIA leicht verletzt und zur Behandlung dem Krankenhaus zugeführt wurden. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die L135 in entgegengesetzter Richtung, als der Fahrer des BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden KIA. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die L135 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell