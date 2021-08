Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verfolgungsfahrt - Täter flüchten unter Drogeneinfluss

Ochtendung, Schönstadtkapelle / Korbsmühle (ots)

Am 07.08.2021, erhielt die Polizei Mayen gegen 17:20 h, einen Hinweis auf einen Wildcamper, der in der Nähe der Schönstadtkapelle in einem Naturschutzgebiet sein Lager aufgeschlagen hatte. Die Person sei zuvor auch mit einem Motorroller durch die geschützten Naturlandschaften gefahren. Die vor Ort kommenden Polizeibeamten, konnten an der beschriebenen Stelle das Nachtlager und das Fahrzeug des Campers entdecken, von dem Mann fehlte zunächst jede Spur. Im Zuge weiterer Zeugenbefragungen konnte ermittelt werden, dass der Mann von einer Frau mit einem blauen, VW-Polo (Kennzeichen des Pkw war ebenfalls bekannt) abgeholt wurde. Gegen 19:40 h, konnte der VW-Polo durch die Streifenbesatzung entdeckt werden. Der Pkw setzte beim Erblicken des Streifenwagens ruckartig mit hoher Geschwindigkeit von einem Feldweg auf die K 52 / Krufter Straße zurück und flüchtete zunächst in Fahrtrichtung Kruft. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Nach kurzer Fahrt auf der K 52 bog der Polo nach links Richtung Korbsmühle ab und wurde dort durch den Streifenwagen gestellt. Als ein Beamter ausstieg und sich der Fahrertür des flüchtenden Pkw näherte, kam es zu einem rasanten Wendemanöver über eine aufsteigende Böschung. Die Flucht ging zurück über die K 52, in die Ortslage Ochtendung und verlief über die Straßen Im Bergfrieden, Burgweg, Graf-Herimann-Straße bis hin zum Parkplatz Ecke Graf-Herimann-Straße / Im roten Wingert. Hierbei kam es zu zahlreichen, massiven Geschwindigkeitsverstößen, wobei die gebotenen Geschwindigkeiten um mehr als das Doppelte überschritten wurden. Letztendlich blieb der VW-Polo aufgrund eines Schadens auf einem Parkplatz liegen. Die Fahrerin, eine 39-jährige Frau aus der VG Maifeld, versuchte aus dem Fahrzeug zu Fuß ihre Flucht fortzusetzen, konnte jedoch nach wenigen Metern durch die Polizeibeamten gestellt werden. Bei ihrer Festnahme leistete die Frau Widerstand und mussten gefesselt werden. Der im VW-Polo verbliebende 47-jährige Beifahrer ließ sich widerstandslos festnehmen. Wie es sich herausstellte, handelte es sich bei dem Beifahrer um den wild campenden Motorrollerfahrer. Beide Personen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und verfügten ebenfalls nicht über entsprechende Fahrerlaubnisse. Im Zuge weiterer Anschlussermittlungen stellte sich noch heraus, dass die Fahrerin beim Passieren der Korbsmühle die Kontrolle über ihren Pkw verlor und dort ein Betonsilo gerammt hatte. Den Beschuldigten wurde je eine Blutprobe entnommen, sie müssen sich wegen zahlreicher Verkehrsvergehen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der VW-Polo und der Motorroller wurden sichergestellt.

