POL-KN: (Rottweil) Radfahrer bei Unfall verletzt (08.08.2022)

Rottweil (ots)

Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Zimmerner Straße am Montagnachmittag. Ein 21 Jahre junger Mann fuhr mit einem Pedelec auf dem Gehweg der ZImmerner Straße in Richtung Zimmern ob Rottweil. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger mit einem BMW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Zimmerner Straße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer, der daraufhin stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Den durch den Zusammenstoß am Auto entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 2.500 Euro, den Schaden am Fahrrad auf rund 100 Euro.

