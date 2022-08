Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B 313, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen und Sachschaden bei Unfall auf der B 313 (08.082022)

Stockach, B 313 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Montagnachmittag auf der Einmündung der Bundesstraße 313 auf die Kreisstraße 6165 passiert ist. Eine 30-jährige Renault-Fahrerin war auf der B 313 von Espasingen in Richtung Stockach unterwegs. An der Einmündung der K 6165 bog die junge Frau nach links in Richtung Wahlwies ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 61 Jahre alten Mannes zusammen. Sowohl die 30-Jährige als auch der 61-Jährige erlitten durch die Kollision Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Am Renault Twingo entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, am VW Passat in Höhe von rund 14.000 Euro. Um beide Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

