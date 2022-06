POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Lastwagen kollidieren an Einmündung

St. Georgen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Lagerhalle auf der Straße Bruderhausweg verunstaltet. Sie sprühten mehrere Schriftzüge an die Lagerhalle und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise auf die Unbekannten erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0- Rückfragen ...

