Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: E-Bike-Fahrerin kommt in Gegenverkehr - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.05.2022, gegen 06.40 Uhr, geriet eine 27-Jährige mit ihrem E-Bike in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 27-Jährige befuhr den Talbachweg talwärts und bog nach rechts in die Schlossgasse ab. Im Kreuzungsbereich rutschte wohl das Hinterrad des Fahrrades auf einem Gullideckel weg. Die E-Bike-Fahrerin geriet ins Schlingern und trotz eines Bremsversuches in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Sie wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Die Frau wurde wohl nur leicht verletzt. Sie trug einen Fahrradhelm. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

