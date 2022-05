Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: beim Abbiegen zu weit ausgeholt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen von der Basler Straße nach rechts in die Altinger Straße kam am Dienstag, 10.05.2022, gegen 11.40 Uhr, ein 59-jähriger Pkw-Fahrer zu weit nach links und kollidierte mit einem Pkw, welcher zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung verkehrsbedingt warten musste. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 59-Jährigen von dem wartenden Pkw abgewiesen und kam an der Mauer des Wasserschlosses zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

