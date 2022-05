Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.05.2022, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße mitgeteilt. Um in das Haus zu gelangen hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf. Alle Räumlichkeiten des Hauses wurden von den Unbekannten durchsucht. Zum Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Der Tatzeitraum kann wohl zwischen Freitag, 06.05.2022 bis Dienstag, 10.05.2022 eingegrenzt werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zeitraum Verdächtiges in dem Wohngebiet wahrgenommen haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07621 176-0 (24 h) entgegen.

