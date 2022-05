Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Landau (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Montagmorgen 6:00 Uhr kam es zu drei Sachbeschädigungen in der Landauer Innenstadt. Unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheiben zweier Geschäfte in der Marktstraße, indem sie Trinkgläser gegen die Scheiben warfen. In der Nußbaumgasse beschädigten die Täter einen Blumenkübel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

