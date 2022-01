Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Notfall am Steuer

Bewusstlos wurde ein Autofahrer am Montag bei Deggingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem VW durch Deggingen in Richtung Bad Ditzenbach. Während der Fahrt auf der B466 verlor der Mann das Bewusstsein, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Deshalb fuhr er erst auf einen Audi auf und kam schließlich auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen ins Krankenhaus. Ebenso die Audifahrerin, die leichte Verletzungen erlitten hatte. Die Schäden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Die Polizei rät, sich nur ans Steuer des Autos zu setzen, wenn man sich auch tatsächlich wohl fühlt. Sollte unterwegs Unwohlsein aufkommen ist es wichtig, schnellstmöglich an den rechten Straßenrand oder eine andere geeignete Stelle zu fahren um dort zu halten. Bitte auch Warnblinklicht einschalten und die Gefahrenstelle absichern.

+++++ 0190772

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell