Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verletzte nach Schlägerei; Verkehrsbehinderung, Verkehrsunfall; Weitere Fahrzeugaufbrüche;

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Brand in Bekleidungsgeschäft

Zum Brand in einem Bekleidungsgeschäft in der Stuttgarter Straße mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag ausrücken. Gegen 14.45 Uhr fing dort ein Kleiderständer Feuer. Dieses konnte von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Durch den Rauchgasniederschlag dürfte jedoch das ganze Inventar des Ladengeschäfts so in Mitleidenschaft gezogen worden sein, dass sich der entstandene Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf etwa 30.000 Euro summieren könnte. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Bad Urach hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zwei Schwerverletzte nach Schlägerei (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich in der Silvesternacht auf einem Feldweg zwischen Mußberg und Oberaichen, in der Verlängerung der Vaihinger Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich eine Gruppe mit sieben Personen an dem beliebten Aussichtspunkt aufgehalten, um dort den Jahreswechsel zu feiern. Gegen ein Uhr stieß eine weitere, unbekannte Gruppe von vier Männern hinzu. Aus nichtigem Anlass soll es daraufhin zu einer Streitigkeiten zwischen den Männern gekommen sein. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung mündete schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen zwei 20- und 22-Jahre alte Männer so schwer verletzt wurden, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Alle vier Angreifer flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die vier Männer werden alle als etwa 23 bis 26 Jahre alt und etwa 170 bis 174 cm groß beschrieben. Der Rädelsführer hatte einen dunklen Teint, trug dunkle, kurze Haare, einen kurzen, dichten Vollbart und war mit einer auffälligen, roten Daunenjacke bekleidet. Der Zweite war von gleicher Größe, etwas breiterer Statur und mit einer dicken, schwarzen Jacke bekleidet. Auch er hatte einen dunklen Teint, dunkle, kurze Haare und einen Vollbart. Der dritte Angreifer war von heller Hautfarbe, mit kurzen, rasierten Haaren und Brillenträger. Er war mit einer weiß/blau/grauen, Camouflage gemusterten Jacke, einer hellen Jeanshose und einer eng anliegenden, dunklen Wollmütze bekleidet. Der letzte des Quartetts soll von dunkler Hautfarbe gewesen sein, mit schwarzen, kleinlockigen Haaren. Alle vier sprachen Deutsch. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Hinweise zu den vier Unbekannten, die bereits zuvor in dem Bereich negativ aufgefallen sein sollen, nimmt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter der Telefonnummer 0711/903770 entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Lkw verliert Zwillingsreifen

Aufgrund einer Reifenpanne an einem Lkw ist es am Dienstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen in Tübingen gekommen. Gegen 7.30 Uhr lösten sich aus bislang ungeklärter Ursache an einem mit Lebensmittel beladenen Lastwagen die beiden linken Hinterreifen, so dass das Fahrzeug in der Straße Am Stadtgraben liegenblieb. Während der Bergung des Lkw und dem Umladen der Lebensmittel musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden. Mitarbeiter der Stadt Tübingen kamen zur Unterstützung vor Ort. Gegen zehn Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert über die Durchgangsstraße fließen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Reifenpanne aufgenommen. (ms)

Straßberg (ZAK): Unfall mit zwei Verletzten

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen haben zwei junge Frauen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag erlitten. Eine 19-Jährige war kurz nach 11.30 Uhr mit einem Ford Ka auf der B 463 bei Straßberg unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit kam die Fahrerin mit ihrem Auto ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über ihren Wagen und touchierte die Leitplanke neben der Gegenfahrspur. Die Unfallverursacherin sowie ihre 21 Jahre alte Beifahrerin wurden zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Ford musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. (ms)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Weitere Autos aufgebrochen - Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.01.2023 / 11.20 Uhr (Zeugenaufruf)

Im Laufe des Tages meldeten sich weitere Geschädigte, deren Autos in der Zeit zwischen Montag, zwölf Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr von Unbekannten angegangen worden sind. Im genannten Zeitraum drangen die Unbekannten auf noch ungeklärte Art und Weise in ein in der Hauptstraße geparktes Wohnmobil und einen VW Passat sowie in einen in der Tieringer Straße geparkten Ford ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Bargeld, Oberbekleidung und Nahrungsmittel im Wert von mehreren hundert Euro aus den Fahrzeugen. Zudem ließen sie aus zwei ebenfalls in der Hauptstraße unverschlossen abgestellten Autos einen kleineren Münzgeldbetrag mitgehen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell