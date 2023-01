Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Wolfschlugen und Neuhausen

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Schwerer Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der L 1202 zwischen Wolfschlugen und Neuhausen ereignet. Ein 42-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem VW Tiguan auf einem Feldweg neben der Landstraße unterwegs. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach hielt er an der Einmündung in die L 1202 zunächst an. Anschließend bog er unvermittelt nach links in Richtung Neuhausen ab. Ein von Wolfschlugen herkommender, 40 Jahre alter Lenker einer Mercedes-Benz E-Klasse leitete beim Erkennen des einbiegenden SUV eine Vollbremsung ein. Sein Wagen krachte im Anschluss kurz nach der Einmündung mit Wucht ins Heck des Tiguan. Durch umherfliegende Teile wurde noch eine in Richtung Wolfschlugen fahrende Mercedes-Benz C-Klasse eines 29-Jährigen leicht beschädigt. In dem VW zogen sich der Fahrer sowie seine 37 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen zu. In der E-Klasse wurden neben dem Fahrer zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren schwer verletzt. Ein Hund sowie eine Katze in den beiden Fahrzeugen blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt.

Zur Versorgung der fünf Schwerverletzten war ein Großaufgebot des Rettungsdienstes mit vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen, einem Leitenden Notarzt sowie einem Organisatorischen Leiter und ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle ausgerückt. Die 37-jährige Frau wurde mit dem Hubschrauber und die restlichen Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die Feuerwehr kam mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Weiterhin rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Unterstützung an den Unglücksort aus. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste zusätzlich ein spezielles Reinigungsfahrzeug angefordert werden.

Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung war die L 1202 bis 21.20 Uhr voll gesperrt. Der Schaden wird auf zirka 25.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. Insbesondere wird ein Pkw-Lenker, der hinter dem Mercedes von Wolfschlugen in Richtung Neuhausen unterwegs war, gebeten, sich zu melden. (ms)

