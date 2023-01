POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 20-Jährigem (Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.01.2023/14.01 Uhr)

Reutlingen (ots) - Auseinandersetzung in Gaststätte Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Bahnhofstraße. Den ersten Ermittlungen zufolge soll es gegen 22 Uhr in einer dortigen Gaststätte zwischen einer 53-Jährigen und einem 37 Jahre alten Bekannten zu einem Handgemenge gekommen sein. Im weiteren ...

mehr