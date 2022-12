Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmorgen gegen 05 Uhr befuhr ein 43-jähriger Opel-Fahrer die Hardtstraße. Hierbei kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Wallhausen: Kollision im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Ein 57-jähriger Jaguar-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr auf der B290 von Wallhausen in Richtung Rot am See unterwegs. Hierbei kam ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Der andere Verkehrsteilnehmer, welcher mit einem VW unterwegs gewesen sein soll, geriet auf die Fahrspur des 57-Jährigen, sodass sich die beiden Fahrzeuge seitlich streiften. Anschließend entfernte sich der Fahrer des VWs von der Unfallstelle. An dem Jaguar entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Unfall in Kreisverkehr

Am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr wollte ein 40-jähriger Fiat-Fahrer von der Neuen Reifensteige in einen Kreisverkehr in der Berliner Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 39-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

