Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mann fuhr betrunken Auto

Aurich - Radfahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag in der Auricher Innenstadt von der Polizei gestoppt worden. Der 40 Jahre alte Mann fuhr gegen 4.20 Uhr auf dem Hoheberger Weg, als die Beamten ihn anhielten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen einen Wert von rund 1,3 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Auf der Emder Straße (B 72) fuhr gegen 17.30 Uhr eine 55 Jahre alte Nissan-Fahrerin in Fahrtrichtung Leer und wollte nach rechts in den Extumer Weg abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar eine 19-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 19-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort.

