Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Kradfahrer fuhr auf Lkw auf

Ein Kradfahrer ist am Dienstag in Norden auf einen Lkw aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 12.15 Uhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer auf der Wurzeldeicher Straße und bremste in Höhe Gartenweg verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende 16-jährige Kradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Großefehn - Unfallflucht auf Hotelparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Hotels in Mittegroßefehn hat sich am Dienstagabend eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 17 und 19 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Gelände an der Leerer Landstraße einen Mercedes Vito. Der Transporter wurde hinten rechts beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Unbekannter touchierte Außenspiegel

In Dornum kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht in der Kirchstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß zwischen 13.05 Uhr und 13.20 Uhr beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines Hyundai Getz. Der Hyundai war auf der rechten Fahrbahnseite geparkt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Dornum entgegen unter Telefon 04933 992790.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Hafenstraße in Norden hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein Opel Zafira wurde zwischen 6 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Pendlerparkplatz von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Front beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

