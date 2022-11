Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Parkbank in Brand gesetzt

Dunum - Betriebsstoff abgezapft

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Parkbank in Brand gesetzt

Eine Parkbank ist am Montag auf dem Gelände einer Schule in Esens in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.50 Uhr alarmiert. Durch das Feuer wurden auch das Mauerwerk der Schule und ein Lautsprecher beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Vor Ort konnte ein 34-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Dunum - Betriebsstoff abgezapft

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte Kraftstoff aus einem Bagger gestohlen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, machten sich die Täter an einem Hydraulikbagger in der Straße Isweg zu schaffen und zapften den Kraftstoff ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell