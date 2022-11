Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens und Wittmund - Einbruchschutz

Landkreis Wittmund (ots)

Wie die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund bereits Ende Oktober mitteilte, werden Mitarbeiter/innen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund in den kommenden Wochen mit Informationsständen zum Thema Einbruchschutz in Aurich, Norden, Wiesmoor, Wittmund und Esens vertreten sein. Die Experten des Präventionsteams informieren und beraten vor Ort kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Am 23.11.2022 sind die Kollegen auf dem Wochenmarkt in Esens uns am kommenden Donnerstag auf dem Wittmunder Wochenmarkt.

