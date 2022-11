POL-AUR: Ochtersum - Fahrer eines weißen VW gesucht

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Reifen zerstochen In Wittmund kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Sachbeschädigung. In der Zeit von 2 Uhr bis 9 Uhr haben bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines blauen VW in der Deichstraße zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose ...

