Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Alkoholisierter Autofahrer verursachte Unfälle

Am Samstagabend hat ein Autofahrer in Norden mehrere Unfälle verursacht. Gegen 20Uhr fuhr der 36-Jährige nach ersten Erkenntnissen unter anderem gegen eine Laterne in der Doornkaatsstraße und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Polizeiliche Ermittlungen führten schließlich zu dem Unfallverursacher, welcher eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille aufwies. Weitere Unfallorte konnten ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großheide - Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Sonntagabend ist es zu einem schweren Unfall in Großheide gekommen. Ein 59-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr auf der Coldinner Straße in Richtung Südarle. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Durch den Aufprall kippte das Auto auf die Beifahrerseite. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell