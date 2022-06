POL-KLE: Wachtendonk - Diesel aus Tank entwendet

Kranenburg (ots) - Am Sonntag (12.06.2022) verschafften sich unbekannte Täter gegen 23:48 Uhr Zugang zum Lagerraum eines Schuhgeschäftes an der Straße "Großen Haag". Über ein Seitenfenster gelangten die Täter ins Gebäude und lösten einen Alarm aus. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 ...

