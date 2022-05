POL-NB: Einbruch in Moltzow

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 14.05.2022 erhielten Beamte des PHR Waren den Auftrag, in Moltzow, Warener Straße 12, das dortige Gemeindehaus, in welchem sich die Gemeinderäumlichkeiten sowie Räumlichkeiten verschiedener ansässiger Firmen befinden, aufzusuchen. Dort sollte ein Einbruchsdiebstahl stattgefunden haben. Im Zeitraum vom 13.05.2022, 14.30 Uhr bis 14.05.2022, 09.45 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten eine Vielzahl von Räumlichkeiten. Nach bisherigem Stand wurden Nahrungs- und Genussmittel, eine kleinere Summe Bargeld und Reinigungsartikel entwendet. Hochwertige Computer und andere technische Gegenstände blieben unangetastet. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm die Tatortarbeit. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 0391991-1760, www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

