Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Werkstatt

Werkzeugmaschinen gestohlen

Issum-Sevelen (ots)

Nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten, gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Juni 2022) in den Innenhof eines Gehöfts an der Straße Vorst. Sie drangen dort in eine Werkstatt ein und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter ein Schweißgerät, eine Motorsäge und ein Abbruchhammer. Anschließend flüchteten die Unbekannten durch ein Hoftor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell