Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Falsche Spendensammler

Schmuck gestohlen

Kleve (ots)

Bereits am 26. Mai 2022 wurde eine 88-Jährige aus Kleve Opfer von Trickbetrügern. Gegen 14:00 Uhr klingelte ein ihr unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür auf der Straße Hagsche Poort und gab an, Spenden für die Opfer des Ukraine-Kriegs zu sammeln. Während sie Geld holen wollte, folgte der Unbekannte ihr in die Wohnung. Der Mann zeigte der 88-Jährigen eine Liste mit Unterschriften und verwickelte sie in ein Gespräch. Die Seniorin forderte den Mann dann auf, zu gehen, was er auch tat. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihre Wohnungstür offen stand, obwohl sie sie hinter dem Unbekannten verschlossen hatte. Als sie in den Hausflur schaute, sah sie den Mann in Begleitung einer Frau das Haus verlassen. Vermutlich hatte die unbekannte Frau sich in die Wohnung geschlichen, als der männliche Täter mit der 88-Jährigen sprach: Der Seniorin fehlten anschließend mehrere Schmuckstücke. Der männliche Unbekannte wird beschrieben als etwa 1,70m groß, 20 bis 25 Jahre alt mit kurzen, glatten Haaren und normaler Statur. Er sei südländischer Herkunft gewesen. Die Frau war gleich groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt und korpulent. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell