Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Hotel

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht zu Sonntag ist es zu einem Diebstahl in Norden gekommen. In der Zeit von 23 Uhr bis 6.30 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Rezeption eines Hotels in der Hafenstraße gemacht und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell