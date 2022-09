Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen

Hasede - Verkehrsunfall auf der B 6

Hildesheim (ots)

Hasede/B6 (jan) - Am Donnerstag, den 01. September 2022 kam es gegen 16:06 Uhr zu einem Unfall in Hasede, bei dem mehrere Pkw, sowie ein Pkw-Anhänger beschädigt wurden. Eine 54-jährige Hildesheimerin befuhr mit ihrem VW Golf die Hannoversche Straße / B 6 in Fahrtrichtung Hannover. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Pkw und einen Pkw-Anhänger, die in einer Parkbucht am Fahrbahnrand parkten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.250 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell