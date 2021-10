Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B3

L546, Malsch, Rhein-Neckar-Kreis: 45-jähriger Unfallverursacher flüchtet zu Fuß in Waldstück; Festnahme - Polizei ermittelt

B3 / L546, Malsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem Porsche die B3 von Bad Mingolsheim kommend in Fahrtrichtung Wiesloch. An der Kreuzung B3/ L546 wollte er die vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen, weshalb er nach links ausscherte. Hierbei verschätzte sich der 45-Jährige offenbar und streifte den Mercedes eines 85-Jährigen, der auf dem gegenüberliegenden Abbiegestreifen wartete. Der 45-Jährige zog daraufhin wieder nach rechts, wobei er den VW einer 53-Jährigen touchierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Etwa 100 Meter weiter hielten der Unfallverursacher sowie die 53-Jährige VW-Fahrerin am Fahrbahnrand an. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten, ergriff der 45-jährige Unfallverursacher plötzlich die Flucht und rannte in ein angrenzendes Waldstück. Die 53-Jährige verständigte sofort die Polizei, die umgehend Fahndungsmaßnahmen einleiteten. Im Rahmen derer konnte der 45-Jährige im Waldstück aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Der Flüchtige wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte dann ein Messer sowie eine geringe Menge einer weißen Substanz in seiner Hosentasche. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Da der Verdacht bestand, dass der Mann zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung der Personalien des 45-Jährigen stellte sich dann noch heraus, dass der Mann polizeilich gesucht wird und offenbar über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Kennzeichen am Fahrzeug des Porsche waren in den polizeilichen Fahndungssystemen außerdem zur Sicherstellung ausgeschrieben. Offenbar wurden diese Ende Oktober in der Nähe von Bruchsal als gestohlen gemeldet. Ob der 45-Jährige die Kennzeichen entwendet hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die genauen Tatumstände sind derzeit noch unklar. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der 45-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell