Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter streift Auto und fährt weiter - Zeugen gesucht!

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 20. Oktober, 23 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober 10.40 Uhr einen VW eines 31-Jährigen aus Schwetzingen in der Hölderlinstraße beschädigt, der dort in Höhe einer Kirche abgestellt war. Vermutlich hat der Unbekannte mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto an dessen linken vorderen Kotflügel beschädigt. Aufgrund der Art des Schadens könnte es sich bei dem Verursacher um einen Transporter oder Lastwagen handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/288-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell