POL-AUR: Sübrookmerland - Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Sübrookmerland - Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Nach dem Brand eines Carports in der Theener Straße in Südbrookmerland hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache beendet. Die Ermittler gehen von einer schweren Brandstiftung aus. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag gegen Mitternacht gemeldet worden. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus hatte die Feuerwehr verhindern können. Dennoch entstand am Wohnhaus Sachschaden. Unter anderem zerbarsten durch die Hitzeentwicklung mehrere Fenster. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 40.000 bis 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen in der Theener Straße wahrgenommen haben. Von besonderem Interesse sind für die Ermittler Beobachtungen im Vorfeld des Brandes, im Zeitraum von 23 bis 24 Uhr. Es soll zudem einen Zeugen geben, der mit dem Fahrrad vor Ort war. Dieser wird ebenfalls gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

